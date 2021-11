Spie : dégradé !

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Spie abandonne 1,4% à 21,9 euros alors que Jefferies a dégradé la valeur à 'conserver' avec une cible maintenue à 24 euros. Le broker se montre plus sélectif dans le secteur des services aux entreprises, indiquant sa préférence pour les sociétés ayant un pouvoir de fixation des prix et des bilans sans risque. Spie se négocie proche de son cours cible et vers le haut de la fourchette historique, et le courtier dit devoir tenir compte d'un "sentiment de prudence potentiel" lié à la pénurie de main-d'oeuvre, à l'inflation des salaires et à l'augmentation des prix.