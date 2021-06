Spie décroche un contrat auprès de CNG Services Ltd

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — SPIE UK, filiale de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, vient de remporter un nouveau contrat portant sur la conception, la fourniture et l'installation d'un système principal d'alimentation basse tension (BT). Ce système assurera l'approvisionnement électrique des équipements d'épuration du gaz et de communication du site de Cramlington, dans le cadre de l'opération "Biomethane to Grid" de CNG Services Ltd.

SPIE UK a été retenue par CNG Services Ltd pour la conception détaillée du système d'alimentation basse tension, qui approvisionnera en électricité le site de production de biogaz de Sterling Pharma Solutions. SPIE UK assurera également la fourniture des équipements nécessaires, la pose des câbles, ainsi que l'installation et le test du système basse tension. L'équipe de SPIE UK devra gérer les contraintes d'espace liées à la taille réduite du site et travailler en étroite collaboration avec les autres prestataires pour garantir la sécurité et tenir l'échéance fixée à cinq semaines. La livraison finale du chantier est prévue pour octobre 2021.

"Depuis que nous travaillons avec CNG Services Ltd sur ce contrat, je suis ravi de la manière dont l'équipe met en avant son expertise et son attitude positive. Travailler avec de nombreux prestataires sur un site de cette taille peut être problématique, mais l'approche collaborative de l'équipe, sous la houlette de Dean Smithies, chef de chantier chez SPIE, permet de dépasser efficacement ces difficultés. Et c'est la raison pour laquelle nous entretenons, depuis tant d'années, d'aussi bonnes relations avec CNG Services Ltd", déclare Michael Linford, responsable des contrats chez SPIE UK.

Declan McLaughlin, chef de projet chez CNG Services Ltd, ajoute : "Une fois de plus, l'équipe de SPIE UK a fait preuve d'un professionnalisme exemplaire dans sa manière de travailler avec notre équipe et les autres prestataires présents sur notre site de Nottingham en 2020. Notre collaboration de longue date témoigne de l'expertise de cette équipe et de la confiance que nous avons dans la qualité exceptionnelle de ses prestations."