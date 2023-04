Spie : de bon augure ?

(Boursier.com) — Spie grimpe de plus de 3% ce vendredi à 27,96 euros, alors que le groupe a annoncé une croissance totale de la production de +11,2% (à taux de change constants) au T1 à 1.994 ME, dont une contribution de +3,6% de la croissance externe et un impact de -3,2% au titre de la cession des activités au Royaume-Uni.

La croissance organique est solide, à +10,9%, reflétant la bonne dynamique des marchés et la capacité du groupe à augmenter les prix dans un contexte inflationniste.

L'EBITA ressort à 84,6 millions d'euros sur le T1, en hausse de 20,2% par rapport à la même période de 2022. La Marge d'EBITA s'inscrit à 4,2%, en progression de 30 pb par rapport à celle du T1 2022.

PERSPECTIVES 2023 CONFIRMÉES

-Croissance organique : mid-single-digit;

-Poursuite de l'amélioration de la marge d'EBITA;

-Priorité élevée donnée aux acquisitions bolt-on, qui restent au coeur du modèle économique de SPIE.

Concernant le dividende, le taux de distribution proposé restera autour de 40% du résultat net ajusté part du Groupe.

"Cette publication nous paraît de très bon augure pour la suite... Nous réitérons notre recommandation Acheter sur le titre en visant un cours de 31,50 euros" commente Portzamparc qui reste à l'achat sur le dossier.