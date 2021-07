Spie : coup de projecteur

Spie : coup de projecteur









Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie grimpe de 2,7% ce vendredi en bourse de Paris à 20,80 euros. SPIE UK, filiale du groupe leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a remporté le contrat d'installation des nouveaux projecteurs du Tynecastle Park, le siège du club de football Heart of Midlothian, dans le cadre d'un important programme de rénovation du stade suite au retour du club en première division écossaise.

Les 176 projecteurs halogènes du stade ont été remplacés par 56 lampes ArenaVision LED gen3.5 800 lux, qui garantissent un éclairage conforme aux critères 800 lux Eh Gold de la Scottish Football Association. La nouvelle l'installation permettra d'ajouter des lampes supplémentaires à l'avenir, ce qui satisfait les critères de niveau B de l'UEFA et rend possible l'organisation d'un plus grand nombre de matchs.

Outre l'amélioration de l'éclairage des évènements sportifs, le nouveau dispositif aidera le club à réduire considérablement son impact sur l'environnement. Le passage à des luminaires LED, plus efficaces au plan énergétique, lui permet en effet d'économiser environ 78% d'énergie par an, soit plus de 34 tonnes de CO2 et 125.000 £ sur dix ans.