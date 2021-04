Spie contribue à un projet de recherche sur les pompes de relevage

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — SPIE Facilities, filiale française du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, collabore avec ECAM Lyon sur le projet Air Lift, une étude sur les différents types de pompes de relevage qui a abouti au développement d'une solution opérationnelle inédite.

Entreprise innovante, SPIE Facilities est engagée dans une dynamique 'R&D' visant à répondre à des problématiques opérationnelles. La filiale de SPIE France collabore avec ECAM Lyon, école qui forme des ingénieurs créatifs et responsables, en associant recherche, enseignement et innovation pour accompagner les mutations de l'industrie et de la société. Parmi les sujets de recherche identifiés, celui des pompes de relevage utilisées pour évacuer l'eau d'un système de chauffage ou de refroidissement. Elles constituent une contrainte régulièrement rencontrée sur les interventions de maintenance.

Durant le processus de réfrigération, l'eau qui se condense sur les tuyaux est dirigée vers un réservoir. Un mécanisme de pompage est actionné régulièrement pour l'évacuer et éviter tout débordement ou stagnation des eaux. Le but étant d'éviter la prolifération de bactéries. SPIE Facilities souhaite développer des solutions de pompage alternatives aux procédés existants, permettant de réduire leur consommation énergétique et d'optimiser l'évacuation des eaux, même remplies de particules solides.