Spie contribue à la modernisation du dépôt de bus Lescure à Bordeaux

Spie contribue à la modernisation du dépôt de bus Lescure à Bordeaux









Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — La division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire et SPIE CityNetworks, filiales françaises du groupe Spie, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, associent leurs expertises pour répondre aux exigences de modernisation du dépôt de bus Lescure de la ville de Bordeaux qui souhaite électrifier une partie de son réseau de bus.

Situé en plein coeur de Bordeaux, le dépôt de bus de Lescure comprend une ancienne halle industrielle de 12.300 m(2) construite à la fin du 19ème siècle, en pleine réhabilitation et repérée par le CLUB UNESCO au titre du patrimoine industriel. Bordeaux Métropole a lancé la rénovation de ce dépôt pour y accueillir des bus modernes et en faire un ensemble fonctionnel et parfaitement intégré dans son environnement.

Ce projet, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la direction générale Mobilité de Bordeaux Métropole, s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable et d'amélioration de la mobilité urbaine. La Métropole de Bordeaux va ainsi pouvoir accueillir, exploiter et assurer la maintenance de bus électriques. Il s'agit d'un chantier très attendu qui améliorera considérablement la qualité de vie des Bordelais et des habitants de l'ensemble de l'agglomération.

Au programme pour SPIE, la rénovation des installations électriques et l'implantation de points de charges pour les bus, le tout dans un environnement contraint qui impose de préserver un patrimoine historique singulier. Les équipes de la division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire et de SPIE CityNetworks se sont associées et ont apporté une réponse commune alliant expertises et solutions numériques.

" Notre ancrage local, notre démarche environnementale engagée ainsi que la capacité de nos équipes à prendre en compte la complexité de la restauration, nous ont permis de prendre part à ce chantier clé pour la Métropole de Bordeaux " déclare Norbert Tordjman, chef de département au sein de SPIE Industrie & Tertiaire - division Tertiaire.