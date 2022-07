Spie : contrat de 5 ans en Angola avec TotalEnergies

(Boursier.com) — Spie annonce un contrat de cinq ans pour la maintenance générale de deux FPSO en Angola. Ainsi, à l'issue d'un appel d'offres, Spie Oil & Gas Services, filiale internationale de Spie, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et de la communication, s'est vu attribuer par TotalEnergies EP Angola un contrat de 5 ans pour la fourniture des services de maintenance générale des FPSO Dalia et Girassol, dans les eaux profondes de l'Angola (Bloc 17). Dans le cadre de ce contrat, Spie Oil & Gas Services disposera d'équipes permanentes sur chaque FPSO, ainsi que d'une équipe 'campagne' et d'une équipe 'préparation' à terre. Celles-ci superviseront la préparation, la supervision, l'exécution et la gestion des travaux de maintenance préventive et corrective pour toutes les disciplines (mécanique, électrique, CVC, instrumentation, packages, ICSS, PLC, etc.). Les contrats de maintenance spécifiques et l'assistance technique liés aux activités de production seront également coordonnés par Spie.