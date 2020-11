Spie : contrat-cadre pluriannuel avec 50Hertz

Spie : contrat-cadre pluriannuel avec 50Hertz









Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — 50Hertz et SPIE mettent en oeuvre des lasers et des capteurs pour la détection de défaillances sur 5 000 km de lignes électriques aériennes

SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, est mandaté par l'opérateur de réseau de transport 50Hertz pour l'inspection de son réseau de lignes électriques aériennes au moyen de vols d'inspection utilisant des dispositifs multi-capteurs. Pour consolider ce partenariat, 50Hertz a conclu un contrat-cadre pluriannuel avec SPIE.

Depuis juillet 2020, SPIE a examiné par hélicoptère 1.465 kilomètres de lignes électriques pour 50Hertz, en recueillant des données importantes pour améliorer l'organisation de la maintenance et des réparations, et pour enregistrer en détail l'état du réseau de lignes électriques aériennes.

Cette inspection permet d'évaluer plus rapidement les éventuels défauts et de lancer instantanément des opérations de maintenance - par exemple au niveau des bornes ou des conducteurs, ou encore pour s'assurer du respect des distances entre la végétation et les lignes électriques. À terme, l'objectif est de réduire le risque de défaillance des lignes et de réduire les coûts. Le contrat-cadre conclu entre 50Hertz et SPIE s'étend sur trois ans ; il prévoit l'exécution de vols et des inspections sur l'ensemble du réseau de lignes électriques aériennes de 50Hertz en Allemagne (5.000 kilomètres).

"Ce processus est pour nous bien plus qu'une simple mesure de maintenance et d'entretien", précise le Dr. Frank Golletz, directeur technique de 50Hertz. "Les vols d'inspection multi-capteurs nous permettent d'identifier les problèmes sur les lignes bien plus facilement qu'auparavant, et de pouvoir déclencher une réponse rapide et efficace. Nous souhaitons utiliser nos lignes à leur capacité maximale autorisée, afin qu'un maximum d'électricité, issue de sources renouvelables, puisse être acheminé jusqu'à nos utilisateurs finaux. Cette opération s'inscrit parfaitement dans notre stratégie " 60 à 100 d'ici 2032", qui vise à satisfaire, d'ici 2032, tous les besoins énergétiques annuels de notre réseau à partir des énergies renouvelables."

Markus Holzke, directeur général de SPIE Deutschland & Zentraleuropa : "Le vol combiné, qui incorpore toute la technologie des capteurs nécessaires et produit des données 100% fiables, est une méthode novatrice et efficace, que nous avons développée pour évaluer l'état des lignes électriques aériennes en un seul survol. C'est un concept que nous avons mis au point en partenariat avec50Hertz, et qui s'est depuis révélé très efficace dans la pratique. Il s'agit là d'un exemple formidable de la façon dont une technologie d'analyse sophistiquée peut aider à optimiser l'infrastructure, et à la déployer de manière économiquement efficace."