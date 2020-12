Spie : contrat avec Air France

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Air France a confié au groupement formé par Atalian Facilities, opérateur majeur dans les domaines serviciels, filiale du Groupe Atalian, et SPIE Facilities, filiale française du groupe SPIE, le 'Facility Management' de 8 sites répartis sur les plateformes de Roissy-Charles de Gaulle et Orly. Le contrat porte sur une durée de 5 ans et le mandataire du groupement est Atalian Facilities.

La compagnie aérienne française a sélectionné un duo complémentaire de pure-players du Facility Management pour piloter et gérer les fonctions supports et techniques de ses 8 sites, composés de 5 sites tertiaires et 3 sites industriels.

Le groupement y assurera une large palette de prestations de services : propreté, multi-technique, accueil, sûreté, traitement des déchets et services aux occupants.

"Nous sommes engagés avec succès depuis 2014 auprès d'Air France, dans la conduite du marché FM de son siège social à Roissy. Nous sommes heureux d'accompagner toujours plus une entreprise comme celle-ci", explique Philippe Léonard, président d'Atalian Facilities.