Spie confirme sa guidance de fin d'année

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie confirme ses objectifs pour la fin d'année. Sur le second semestre, le management s'attend à une production proche du niveau de celle du second semestre 2019 (sur une base organique). La marge d'EBITA devrait reculer par rapport à la même période de l'an passé (7,0%), mais pas de plus de 50 points de base, alors que la génération de trésorerie devrait rester robuste, conduisant à une hausse limitée du levier financier de fin d'année, attendu au maximum à 3,0x en 2020. Ce dernier devrait baisser significativement en 2021.

Au troisième trimestre, la firme a dégagé un Ebita de 96,4 ME, en repli de 10,4%, pour une production de 1,716 MdE (-3,1%). La décroissance organique est limitée à -1,8%.

Gauthier Louette, PDG, a déclaré : "au troisième trimestre, la production et la marge de SPIE sont revenus proches des niveaux de l'an dernier, montrant une amélioration séquentielle considérable par rapport au trimestre précédent et confirmant la forte résilience du Groupe depuis le début de la crise liée au Covid-19. Nous avons observé une forte dynamique de reprise en France et enregistré une bonne croissance en Allemagne. Le niveau des encaissements clients est resté très soutenu tout au long du trimestre. La plupart des pays européens ont récemment renforcé les restrictions liées au Covid-19, néanmoins les services que nous fournissons sont essentiels à la mission de nos clients, et sont portés par la transition énergétique et la transformation numérique. Les plans de relance récemment annoncés sont favorables à nos marchés et contribueront à notre croissance future, grâce à notre offre étendue de services dans les domaines de l'efficacité énergétique, des infrastructures énergétiques, de l'écomobilité et des technologies de l'information et de la communication".