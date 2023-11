SPIE conclut un accord d'acquisition de l'activité Grid Solutions du Groupe Strukton

(Boursier.com) — SPIE a signé un accord portant sur l'acquisition de l'activité Grid Solutions du Groupe Strukton aux Pays-Bas. Cette activité Grid Solutions consiste à fournir des services d'installation, d'extension et de rénovation de sous-stations à haute tension et des infrastructures à moyenne tension, ainsi que des activités de services et de maintenance qui incluent des inspections, de la maintenance et une assistance 24/7.

Avec ses 115 collaborateurs hautement qualifiés, l'activité Grid Solutions se déploie principalement sur le marché néerlandais et est basée à Hengelo (dans l'est des Pays-Bas). Elle a généré près de 28 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 avec une bonne rentabilité.

Cette acquisition permet à SPIE de poursuivre la consolidation de ses positions sur le marché de l'énergie en plein essor aux Pays-Bas.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.