Spie : comptes bien reçus

(Boursier.com) — Spie grimpe de plus de 4% à 20,10 euros après l'annonce d'une production de 6.970,9 millions d'euros en 2021, en hausse de 4,9% par rapport à 2020 (+3,2% en organique) et en ligne avec le niveau de 2019 (+0,1%). Le groupe a fait part d'un fort rebond de l'EBITA à 426,7 millions d'euros, en hausse de 25,7% par rapport à 2020. La Marge d'EBITA est à 6,1%, en progression de 100 pb par rapport à celle de 2020 et supérieure de 10 pb à celle de 2019.

Le Résultat net ajusté est de 243,1 millions d'euros (+38%) ; le résultat net part du groupe s'inscrit à 169,1 millions d'euros (+217,9%). Le dividende recommandé est de 0,60 euro par action, en hausse de 36,4%.

Le Free cash-flow est de 268 millions d'euros, malgré le remboursement des reports de cotisations sociales et d'impôts de 2020. La baisse du levier financier ressort à 1,8x à la fin décembre 2021 (2,4x à fin décembre 2020).

"Malgré la déception sur la croissance organique du T4, qui devrait se décaler sur l'année 2022, SPIE dévoile un bilan solide pour continuer sa politique de consolidation du marché" commente Portzamparc. "Pour rappel, nous valorisons la politique de M&A (250 ME de CA/an) à 2,5 euros par action (non intégré à notre objectif)... Ces perspectives ne prennent pas en compte d'impact majeur lié à la crise ukrainienne. Spie souligne toutefois ne disposer d'aucune activité en Ukraine ou en Russie mais suit de très près les éventuelles conséquences de cette crise sur ses clients". L'analyste vise un cours de 29,50 euros en restant à l'achat sur le dossier.