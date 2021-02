Spie choisie par la RATP pour l'extension de la ligne de métro 14 Sud en vue des Jeux Olympiques de 2024

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — SPIE CityNetworks, filiale française de SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a été retenue par la RATP pour réaliser les travaux basse tension et courant faible de de la ligne de métro automatique 14 Sud. D'une longueur de 14 kilomètres en souterrain, ce prolongement reliera l'actuel terminus Olympiades de la ligne 14 à la future gare Aéroport d'Orly.

Acteur clé de la mobilité, SPIE bénéficie d'un savoir-faire plébiscité dans le domaine de l'ingénierie des transports et des mobilités et tout particulièrement dans le domaine ferroviaire. SPIE CityNetworks, en plus de son ancrage territorial fort en Île-de-France, s'appuie pour cela sur une direction Transport & Mobilité dédiée.

C'est dans ce contexte que SPIE CityNetworks s'est naturellement positionnée et vue confier la réalisation de l'ensemble des travaux courant fort et faible de la ligne 14 Sud, en partenariat avec la société Semeru-Fayat. Une preuve de confiance de la part de la RATP, maître d'ouvrage délégué par la Société du Grand Paris pour conduire cette opération ambitieuse avec une maîtrise d'oeuvre RATP et ELIOS. SPIE va prendre en charge la direction du projet, des études et des travaux. S'y ajoutent des prestations liées à la distribution électrique, aux infrastructures de cheminement, l'ensemble des éclairages, ainsi que l'alimentation de l'ensemble des équipements liés à l'exploitation et à la sécurité (caméras, panneaux d'information voyageurs, équipements de téléphonie, sonorisation, ...).

SPIE interviendra également sur les servitudes et les équipements divers en station (CVC, ascenseurs, escaliers mécaniques, ...). L'ensemble de ces prestations seront effectuées pour les 5 futures gares, les 12 ouvrages annexes et dans les 14 kilomètres de tunnels de l'extension...