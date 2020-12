Spie choisie par Covivio pour son immeuble de bureaux So Pop

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — SPIE Industrie & Tertiaire - division Tertiaire, filiale française du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications a été sélectionnée par Covivio, opérateur immobilier européen, pour la réalisation des travaux de génie climatique et électrique de l'immeuble So Pop situé à Saint-Ouen et qui compte 32.000 m(2) de bureaux.

So Pop, immeuble de bureaux en cours de développement à Saint-Ouen, est l'un des projets phares de la foncière Covivio au coeur du Grand Paris.

La division Tertiaire de SPIE Industrie & Tertiaire intervient sur ce projet dans le cadre d'un groupement d'entreprises porté par le Groupe FAYAT et s'occupe de l'ensemble des lots techniques du bâtiment. Depuis l'hiver 2019, une centaine de collaborateurs sont mobilisés. "Ce projet constitue une belle opportunité pour la division Tertiaire de SPIE en Île-de-France qui collabore pour la première fois avec Covivio. Depuis plusieurs années, l'immobilier de bureaux se transforme pour s'adapter aux évolutions sociétales, nos clients cherchent des solutions concrètes qui conjuguent performance énergétique et économique. Nous sommes très fiers d'apporter nos savoir-faire à cet acteur majeur du secteur tertiaire", indique Grégory Sudol, chef de département à la division Tertiaire.

Les équipes de SPIE réalisent les travaux de CVC (chauffage, ventilation, climatisation), plomberie, courants forts, courants faibles, gestion technique du bâtiment et sprinklage.

Alors que l'approche habituelle pour ce type d'affaire multi-technique consiste en général à recourir à deux prestataires distincts, l'un pour le génie climatique, l'autre pour le génie électrique, les équipes de la division Tertiaire de SPIE ont proposé une solution globale à la hauteur des exigences de Covivio.

Cette approche macro-lot, véritable valeur ajoutée de l'entreprise, consiste à regrouper dans un département créé en 2019 et dédié aux opérations multi-techniques, les deux expertises pour appréhender avec une vision globale les lots techniques. Cette organisation permet d'une part de prendre de meilleures décisions techniques et organisationnelles et d'autre part de fluidifier les phases d'interventions des équipes.