Spie certifiée ISO 19443 par l'AFNOR

(Boursier.com) — SPIE Nucléaire, filiale de SPIE France spécialisée dans la conception, la réalisation, les travaux sur site en exploitation, la maintenance et le démantèlement d'installations nucléaires, vient d'obtenir la certification ISO 19443 par l'AFNOR. Cette norme internationale unique dédiée à la sûreté nucléaire constitue une reconnaissance majeure pour l'entreprise.

Dans un contexte où l'importance de la sûreté nucléaire se voit renforcée, SPIE Nucléaire, qui appartient au groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, développe pour ses clients des prestations d'ingénierie de services. Le secteur de l'énergie nucléaire est encadré par de nombreuses réglementations et spécifications générales d'assurance qualité. Ces obligations imposent aux fournisseurs et sous-traitants de se doter d'un système de management de la qualité approprié.

Après un audit de 33 jours réalisé en novembre 2022 sur ses principales implantations, SPIE Nucléaire a obtenu la certification ISO 19443 en mars 2023 pour ses domaines d'activités de travaux neufs, de maintenance, de travaux sur site en exploitation, de démantèlement et dans toutes ses expertises de génie électrique, génie mécanique, génie climatique et génie nucléaire.

La certification ISO 19443 prend en compte la maîtrise des exigences spécifiques pour les services IPSN (Important Pour la Sûreté Nucléaire), le leadership, l'approche graduée, l'acquisition de la culture de

sûreté nucléaire (y compris la fiabilité, la traçabilité et les compétences), au coeur des processus de l'entreprise.

Avec l'obtention de cette certification, SPIE Nucléaire, en tant que sous-traitant de rang 1 des grands donneurs d'ordres de la filière nucléaire française (EDF, Framatome, Orano, CEA, ITER, ...) vise à valoriser l'ensemble de ses activités et sa maîtrise de la conformité des services fournis. La certification ISO 19443 est un atout stratégique pour l'entreprise car elle distingue, internationalement, sa capacité à contribuer activement et durablement aux activités des donneurs d'ordre.

"SPIE Nucléaire a pour maîtres mots la maîtrise de la sûreté, de la sécurité et de la protection de l'environnement. Cette certification offre une meilleure compréhension des actions de nos collaborateurs et partenaires sur la sûreté nucléaire, et elle renforce notre fierté d'appartenance à une filière de confiance et d'excellence" commente Corinne Figuereo, directrice des exigences de SPIE Nucléaire.