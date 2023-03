Spie : brokers en soutien

(Boursier.com) — Spie grimpe de 1,6% ce jeudi à 26,50 euros, alors que

le broker Berenberg a ajusté son objectif de cours de 33 à 34 euros en restant à l'achat. Le groupe a annoncé dernièrement une production annuelle de 8.092,1 ME, en hausse de 16,1% par rapport à 2021, dont +6,9% de croissance organique à un niveau record, avec une performance robuste dans toutes les zones géographiques reflétant la très forte dynamique des marchés, ainsi que la capacité du groupe à augmenter ses prix. Spie affiche une forte progression de son EBITA à 511,2 ME, en hausse de 19,8% par rapport à 2021. L'amélioration continue de la marge d'EBITA se confirme à 6,3% de la production, en hausse de 20 pb par rapport à 2021, illustrant la capacité à ajuster les prix et l'attention permanente portée à l'excellence opérationnelle. Le Résultat net ajusté grimpe à 301,2 ME (+23,9%) et le Résultat net part du groupe ressort à 151,5 ME (-10,4%).

Le dividende recommandé est de 0,73 euro par action, en hausse de 21,7%.

La direction a souligné la hausse importante du free cash-flow à 314,7 ME, en progression de +17,4%, confirmant la pertinence du modèle de génération de trésorerie et la poursuite de la baisse du levier financier à 1,6x2 au 31 décembre 2022 (contre 1,8x au 31 décembre 2021).

"Cette publication vient confirmer les bonnes dynamiques à l'oeuvre chez Spie" avait commenté Portzamparc qui estime que la guidance est "également favorable"... Verdict du broker : "Nous conservons pour l'instant notre recommandation à 'Acheter' et notre TP à 31,5 euros".