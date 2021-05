Spie : bon début de semaine

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie avance de 1% à 21,2 euros en ce début de semaine. Stifel a réitéré son avis 'achat' et sa cible de 24 euros sur le groupe après des résultats trimestriels supérieurs à ses attentes, avec un chiffre d'affaires supérieur à celui de 2019 sur le plan organique, et une marge d'EBITA retrouvant son niveau de 2019. Le groupe est donc en avance sur les prévisions et le broker ne s'attend pas à ce que cette dynamique du début d'année s'inverse...

Kepler Cheuvreux ('achat') a de son côté ajusté sa cible de 24 à 25 euros. Bryan Garnier a également maintenu son avis 'achat' et son objectif de 23 euros. Il considère la baisse du titre de vendredi comme une belle opportunité, estimant que le cours de l'action devrait bénéficier d'une dynamique favorable dans les années à venir, avec la combinaison d'une croissance organique plus forte grâce au plan de relance européen, d'une politique dynamique de M&A et d'une amélioration progressive de la marge d'EBITA.