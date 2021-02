Spie : avec plus de 6% du capital, les salariés deviennent le deuxième actionnaire du groupe

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — En 2020, Spie, le leader européen indépendant des services multi-techniques, a réalisé sa quatrième opération d'actionnariat salarié depuis son entrée en bourse en 2015, la deuxième avec la décote maximale de 30% permise par la loi PACTE.

L'augmentation de capital liée à l'opération SHARE FOR YOU 2020, à laquelle plus de 6.000 collaborateurs ont participé, permet au FCPE "SPIE for you" (fonds commun de placement d'entreprise) de détenir désormais 5,58% du capital de l'entreprise à la date du 31/12/2020.

Aux parts détenues par le FCPE "SPIE for you", s'ajoutent celles souscrites en actionnariat direct par les collaborateurs allemands du Groupe, qui représentent 0,53% du capital de SPIE.

Au total, les collaborateurs du Groupe détiennent 6,11% du capital, ce qui, sur le plan de l'actionnariat salarié, place SPIE parmi les 10 premières entreprises du SBF120. A titre de comparaison, la part du capital détenue par les salariés dans les entreprises du SBF120 est en moyenne de 2,4%.

Témoignage de l'importance donnée à la présence des salariés au capital de l'entreprise, SPIE a toujours fait le choix d'offrir au FCPE, depuis 1997, une représentation à son conseil d'administration.

Gauthier Louette, Président-directeur général de SPIE, déclare : "avec 6,11% du capital, les salariés du Groupe constituent aujourd'hui le deuxième actionnaire de SPIE. Cette forte représentation est une marque de confiance et une preuve de leur volonté de s'associer durablement à la performance de l'entreprise. Je les en remercie. Nous allons continuer à proposer régulièrement à l'ensemble des salariés d'entrer dans le capital du Groupe ou de renforcer leur participation, aux conditions préférentielles de l'épargne salariale."