Spie : avec Infidis, SPIE ICS devient un acteur majeur de l'intégration de datacenters en France

(Boursier.com) — SPIE ICS, filiale française de services numériques du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce l'intégration d'Infidis, spécialiste de la conception, de l'intégration et de la maintenance d'infrastructures pour les datacenters. Cette opération de croissance externe est la première réalisée par SPIE ICS depuis l'acquisition de S-Cube, il y a 4 ans.

Avec cette acquisition, annoncée en juillet dernier, SPIE ICS devient un des leaders français de l'intégration de datacenters. Elle renforce notamment son positionnement sur les solutions d'hyperconvergence, un marché en forte croissance qui consiste à simplifier l'administration du datacenter en combinant les composants de calcul, de stockage, de mise en réseau et de virtualisation au sein d'un système unique.

Les équipes d'Infidis et son management rejoignent la direction des activités spécialisée, menée par Antoine Chacra, qui indique : "l'intégration d'Infidis confère à SPIE ICS un positionnement sectoriel dominant, en particulier dans les domaines de la finance et des services, allié à une couverture géographique nationale étendue".

SPIE ICS double la taille de ses équipes techniques et renforce ses compétences, tant en architecture que dans les services managés autour du datacenter. Elle atteint une taille critique lui permettant de développer des partenariats à haut niveau d'expertise avec les constructeurs et éditeurs leaders du marché de l'architecture des datacenters.