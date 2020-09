Spie assure la réhabilitation et l'extension du poste de transformation d'Altheim

(Boursier.com) — Spie , leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, assure la réhabilitation et l'extension du poste de transformation d'Altheim pour le compte de l'opérateur de réseau de transport d'électricité TenneT. Maillon essentiel de l'infrastructure d'alimentation électrique en Bavière, ce poste de transformation a été conçu pour un fonctionnement pérenne avec un niveau de tension de 380 kV. À la suite d'un appel d'offres, le projet a débuté en mars 2015 et s'est depuis lors achevé avec succès.

Pour gagner en efficacité et répondre aux exigences de la future ligne électrique nord-sud, une modernisation du poste de transformation s'imposait. SPIE a réalisé ces travaux sans perturber l'approvisionnement en électricité, afin d'assurer une continuité de service pour les foyers et les entreprises desservis par ce réseau. "Par son ampleur et ses exigences, ce contrat était très ambitieux", souligne Karl Olwitz, chef de projet chez SPIE et responsable de l'exécution du contrat.

En tant que maître d'oeuvre, le fournisseur de services multi-techniques était responsable de la réalisation du projet de A à Z, de la planification à l'installation du poste de 380 kV, en passant par la fourniture de matériaux, et ce, pour une durée de cinq ans.

"Afin d'améliorer l'efficacité du poste de transformation, nous avons démantelé l'installation existante de 220 kV par sections, des dispositifs provisoires assurant la continuité du service", explique Karl Olwitz. Le poste de transformation a ensuite été réassemblé par étapes. Pour ce faire, SPIE a planifié, construit et installé quatre champs de conducteurs de 380 kV, deux champs de transformateurs de 380 kV et trois champs de transformateurs de 110 kV, un système de compensation de 380 kV et plus de 18 champs de barres-bus triples. En outre, le fournisseur de services multi-techniques a installé un ensemble complet de technologies de protection, de contrôle et de communication sur site ; il a également érigé le nouveau bâtiment du poste et 11 cellules de contrôle, et équipé le site entier d'un nouveau système d'éclairage extérieur.

"La reconstruction d'un poste de transformation de cette taille demande une planification précise et une coordination minutieuse des différents corps de métiers. Le poste de transformation d'Altheim est considéré comme un important noeud du système intégré européen de réseaux électriques et constitue une interface d'alimentation électrique essentielle entre la Thuringe, la Bavière orientale, le grand Munich et jusqu'à l'Autriche", précise Anton Pritscher, chef de chantier de l'unité d'appareillage de commutation d'Ergolding.