Spie assure la planification et la réalisation des installations électrotechniques de la nouvelle école Clay à Berlin

(Boursier.com) — Spie , leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a décroché un contrat auprès de l'arrondissement de Neukölln à Berlin pour la planification, la fourniture et l'installation des systèmes électriques du nouvel immeuble de l'école Clay.

Le prestataire multi-techniques est également chargé de programmer un contrôleur KNX pour améliorer la sécurité et l'efficacité énergétique du site. Cette opération, initiée en janvier dernier, devrait s'achever fin mars 2023.

SPIE Deutschland & Zentraleuropa fournira et installera l'intégralité du système haute tension de la nouvelle école Clay, qui comprend un bâtiment composé de salles de classe et d'une double salle de sport, l'ensemble pouvant accueillir 1 100 élèves du secondaire. L'installation alimentera tous les dispositifs électriques : l'éclairage général et de sécurité ; les équipements électriques de chauffage, de climatisation et des installations sanitaires ; le système d'alarme incendie et anti-intrusion ; les ascenseurs ; les systèmes de données ; ainsi que tous les équipements et appareils électriques raccordés au réseau et utilisés pendant les cours.

Les experts de SPIE Deutschland & Zentraleuropa, sous la houlette du chef de projet Denis Wendt, de la division opérationnelle CityNetworks & Grids, seront chargés d'installer le tableau de distribution principal basse tension, 35 sous-répartiteurs, environ 95 kilomètres de câbles, 20 kilomètres de lignes de données et tous les systèmes de support de câbles correspondants. Ils installeront également les 2.360 luminaires LED destinés à l'éclairage général et environ 900 luminaires de sécurité et de signalisation d'évacuation, un système de protection anti-incendie ultramoderne et tous les interrupteurs, boutons et prises requis. Une fois mises en service, SPIE sera enfin responsable de l'entretien et de la maintenance de ces installations.

Le prestataire de services multi-techniques assurera la programmation d'un contrôleur KNX pour réguler l'éclairage général au moyen de détecteurs de présence et de luminosité naturelle, et assurer la commande automatique des stores au moyen de capteurs de vent. "Le contrôleur intelligent, combiné avec des luminaires LED de pointe, permettra à l'école d'économiser environ 20 % de ses coûts liés à l'éclairage. Les stores sont également protégés contre les dommages car ils se relèvent automatiquement si le temps passe à l'orage", a expliqué Denis Wendt.