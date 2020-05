Spie assemble une nouvelle usine pour un expert de la chimie japonais

Spie assemble une nouvelle usine pour un expert de la chimie japonais









Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, a assemblé une usine à la pointe de la technologie pour le fabricant de produits chimiques japonais Mitsui Chemicals. Pour ce nouveau site de production, SPIE a mobilisé les savoir-faire de plusieurs unités opérationnelles au sein d'une seule offre. Le client avait un interlocuteur unique : SPIE.

Mitsui Chemicals est un fabricant de produits chimiques japonais présent au Japon, en Europe, en Chine, en Asie du Sud-Est et aux États-Unis. L'entreprise est membre du conglomérat Mitsui, dont l'activité principale est le commerce de matériaux de haute qualité, de produits issus de la pétrochimie, de produits chimiques de base et de polymères fonctionnels.

Récemment, le durcissement des réglementations environnementales a entraîné une hausse de la demande de véhicules plus légers au niveau mondial. Par conséquent, les constructeurs automobiles du monde entier cherchent à réduire le poids de leurs véhicules, problématique à laquelle est capable de répondre Mitsui Chemicals Group. Ces matériaux légers peuvent d'ores et déjà être fabriqués dans la nouvelle usine de Geleen. Le positionnement de Mitsui Chemicals est en parfaite adéquation avec les principes d'économie verte et de développement durable de SPIE.

Toru Sasaki, chef de projet chez Shimizu Corporation, a géré l'intégralité du projet pour le compte de Mitsui Chemicals. Il explique : "Durant la phase d'appel d'offres, nous avons évalué différents sous-traitants. SPIE nous a simplifié la tâche en nous proposant un interlocuteur unique, avec toute l'expertise nécessaire en interne. C'est pour cette raison que nous l'avons choisie. La communication est bien plus simple avec un seul interlocuteur. SPIE est pluridisciplinaire et très bien organisée." Ce site est le deuxième projet de Toru Sasaki en Occident. "La culture néerlandaise privilégie l'action, tandis qu'au Japon, nous passons plus de temps à préparer et à étudier en amont les moindres détails. Ici, on avise plutôt au fur et à mesure de l'avancement. Chacun a dû s'adapter à la culture de l'autre !".