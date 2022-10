Spie annonce la finalisation du refinancement de son prêt syndiqué de 1,2 MdE, indexé sur des critères de développement durable

(Boursier.com) — Spie , leader européen indépendant des services multi techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la finalisation du refinancement de son prêt syndiqué de 1,2 MdE, indexé sur des critères de développement durable, précédemment annoncé le 26 juillet 2022.

La syndication de ce nouveau prêt a été un grand succès témoignant de la grande confiance de nos principales banques partenaires dans le modèle économique et la stratégie de SPIE.

Lors de la finalisation du refinancement, le Groupe a mis en place un swap de taux d'intérêt sur son prêt syndiqué. Avec ce swap de taux, plus de 85% de la dette tirée du Groupe est à taux fixe ou couverte.

Le mécanisme incitatif d'ajustement de la marge est fondé sur quatre indicateurs clés de performance ESG tels que définis dans nos objectifs ESG 2025 :

- Emissions directes de gaz à effet de serre (scope 1 & 2 en tonnes équivalent carbone) : diminution de 25% d'ici à 2025 par rapport à 2019

- Emissions de gaz à effet de serre des fournisseurs (part des achats en termes d'émissions de gaz à effet de serre provenant de fournisseurs dont les objectifs de réduction de l'empreinte carbone sont fondés sur des données scientifiques) : 67% d'ici à 2025 contre 17% en 2021

- Part verte du chiffre d'affaires (alignée avec l'acte délégué du règlement Taxonomie pour le climat) : 50% en 2025 contre 42% en 2021

- Mixité femmes-hommes (part des femmes dans les postes clés de direction) : augmentation de +25% d'ici à 2025 par rapport à 2020.

A cette occasion SPIE a mis en place un Sustainability-Linked Financing Framework afin d'intégrer sa stratégie et ses engagements ESG dans ses refinancements futurs. Ce Framework a été évalué de manière indépendante par Moody's ESG Solutions et a reçu la notation Robust attestant de l'ambition des objectifs ESG fixés du groupe.