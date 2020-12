Spie : acquisition de Planen & Bauen GmbH en Allemagne

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie annonce l'acquisition de Planen & Bauen GmbH ("Planen & Bauen") en Allemagne. Créée en 1997 et située dans la région de Francfort, Planen & Bauen fournit des services d'ingénierie avec une forte expertise dans le domaine des data centers. Son offre de services couvre la conception, la planification ainsi que la supervision de projets liés aux data centers et aux bâtiments à usages spécifiques. Avec près de 60 employés qualifiés, Planen & Bauen a généré une production d'environ 10 millions d'euros en 2019.

Markus Holzke, directeur général de SPIE Deutschland & Zentraleuropa, a commenté : "Avec Planen & Bauen, nous intégrons une équipe solide avec un savoir-faire établi en matière de planification et de supervision, en particulier pour les installations à usages spécifiques présentant des contraintes techniques élevées. Nous sommes très heureux de renforcer notre expertise technique avec Planen & Bauen. Les data centers représentent un marché en pleine croissance et d'une importance stratégique pour nous. Nous pouvons à présent mettre à disposition de nos clients une expertise couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur technique d'un data center, de la conception éco-responsable à l'exploitation en passant par la réalisation."

Dieter Blumenschein and Volker Reiling, dirigeants de Planen & Bauen, soulignent : "SPIE et Planen & Bauen entretiennent un partenariat de confiance depuis de nombreuses années. Nous nous réjouissons de l'avenir commun avec SPIE et souhaitons faire progresser ensemble l'activité de services aux opérateurs de data centers, ainsi que d'autres segments en croissance comme par exemple le domaine de la santé ou la protection incendie dans les installations à usages spécifiques. Cette étape est décisive dans l'histoire de notre société et nous sommes convaincus que cette transaction s'inscrit dans l'intérêt de nos équipes. Planen & Bauen est une société saine et en bonne santé financière disposant d'atouts concurrentiels uniques. C'est un honneur et une grande marque de confiance pour nous que de rejoindre SPIE."