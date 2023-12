SPIE : acquisition de la société britannique Correll Group dans le secteur éolien off-shore

(Boursier.com) — Le groupe SPIE a annoncé l'acquisition de 85% de Correll Group, un acteur des services d'ingénierie, d'installation et de maintenance dans le secteur de l'éolien offshore.

Correll Group se distingue par son expertise dans la connexion et les tests de câbles haute tension sous-marin pour le raccordement des champs éoliens. Fondé en 2014 avec un siège basé à Skelton (Royaume-Uni), Correll Group, avec ses 109 collaborateurs et plus de 500 sous-traitants partenaires hautement qualifiés, déploie son expertise dans le secteur de l'éolien off-shore partout dans le monde, et particulièrement en Europe (Atlantique, Baltique, et Mer du Nord), aux États-Unis, et à Taiwan. Correll devrait générer un chiffre d'affaires pour 2023 d'environ 55 millions d'euros associé à un niveau élevé de marge, qualifié de relutif pour la division SPIE Oil & Gas Services.

Cette acquisition sera financée avec les ressources existantes du groupe. SPIE détiendra 85% du capital une fois l'opération finalisée, tandis que les 15% restants seront conservés par l'équipe dirigeante de la société (avec des mécanismes d'options d'achat et de vente réciproques). " Cette acquisition devrait être fortement créatrice de valeur grâce à la très forte croissance organique attendue combinée à des niveaux de marges élevés ", ajoute SPIE.