Spie : acquisition de JD Euroconfort en France

(Boursier.com) — Spie réalise l'acquisition de JD Euroconfort, un acteur de premier plan dans les domaines du froid, de la climatisation et des cuisines professionnelles.

Avec cette acquisition, Spie se renforce dans l'Ouest de la France et élargit son expertise sur le marché du froid.

Fondée en 1994 et basée à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine, Bretagne), la société JD Euroconfort propose une gamme de services de conception, d'installation et de maintenance dans les domaines du froid, de la climatisation, et des cuisines professionnelles auprès d'une clientèle fidèle dans les secteurs du luxe, de la santé, de la distribution, de la défense et des collectivités. Avec environ 45 collaborateurs qualifiés, JD Euroconfort a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 11 millions d'euros en 2022.

La finalisation de l'opération est prévue au 1er trimestre 2024.