(Boursier.com) — Spie acquiert 85% de Réseaux Environnement, un acteur de premier plan dans le domaine du déploiement de tous types de réseaux (réseaux d'énergie, réseaux de chaleur et Smart City) en Normandie.

Avec cette transaction, Spie détient désormais 85% du capital, tandis que les 15% restants sont détenus par des managers de la société. L'accord prévoit des mécanismes d'options d'achat et de vente sur ces 15%.

Avec cette acquisition, Spie souhaite renforcer son positionnement sur le marché de la transition énergétique en France, notamment les réseaux d'énergie, les réseaux de chaleur et la Smart City et densifie son empreinte géographique locale. Avec 120 collaborateurs qualifiés, Réseaux Environnement a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 38 millions d'euros en 2022.

Fondée en 2006 et située à Bréauté en Seine-Maritime, Réseaux Environnement est spécialisé dans le déploiement de tous types de réseaux en Normandie et dans les départements limitrophes. Le portefeuille d'activités de l'entreprise comprend l'installation et la maintenance de réseaux électriques (haute et basse tension), l'éclairage public, la signalisation et les télécommunications auprès d'un large panel de clients.