Spie acquiert 75,1% de BridgingIT

(Boursier.com) — Spie signe un accord pour l'acquisition de 75,1% de BridgingIT GmbH.

BridgingIT propose des services de transformation numérique sur mesure couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur allant du conseil à l'architecture des systèmes, en passant par le développement de produits/processus numériques, les logiciels et l'infogérance. La société répond aux besoins d'un large portefeuille de clients de premier rang dans des secteurs très variés.

Fondée en 2008, l'entreprise a son siège social à Mannheim en Allemagne et opère à travers l'ensemble du pays avec ses 700 employés hautement qualifiés.

BridgingIT réalisera un chiffre d'affaires d'environ 140 millions d'euros en 2023, avec une marge d'Ebita à un chiffre (haut de fourchette). Grâce à ses services à forte valeur ajoutée et une expertise solide, BridgingIT bénéficie de la demande croissante pour les services de transformation digitale, en particulier la migration vers le cloud et la cybersécurité. BridgingIT est ainsi idéalement positionnée pour croître rapidement et développer des niveaux de marge encore plus élevés dans les années à venir.

Le multiple de la transaction est légèrement inférieur à 9,0x l'Ebita 2023E post synergies. Spie détiendra 75,1% du capital une fois l'opération finalisée, tandis que les 24,9% restants seront détenus par les fondateurs et d'autres managers de la société. L'accord prévoit des mécanismes d'options d'achat et de vente sur ces 24,9%. L'équipe de direction actuelle reste en place et contribuera à la poursuite du développement des activités dans le pays. Cette acquisition créera de la valeur de manière significative grâce à la forte croissance organique attendue combinée à des niveaux de marges élevés pour des services à haute valeur ajoutée. Cette acquisition sera financée avec les ressources existantes du Groupe et l'impact sur son ratio d'endettement financier restera très limité.

Spie entend réaliser la transaction au début du 4e trimestre 2023, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence.