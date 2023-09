Spie accompagne le Département de l'Yonne dans la performance énergétique de son patrimoine

(Boursier.com) — Spie Facilities, filiale de Spie France, spécialiste de la maintenance des bâtiments et du facility management sur l'ensemble du territoire national, devient le partenaire du Département de l'Yonne via le gain d'un marché public global de performance et la signature d'un contrat de performance énergétique.

Dans le cadre de ce contrat conclu pour 10 ans, à partir de l'été 2023, les équipes de Spie Facilities -accompagnées de Spie Building Solutions, également filiale de Spie France, spécialisée dans les expertises dédiées à l'intelligence du bâtiment et à sa performance- s'engagent à réduire de 25% la consommation d'énergie et de 43% les émissions de CO2 des bâtiments du Département.

Il s'agit du 1er marché global de performance que porte le Département de l'Yonne. Il permet à la collectivité de s'engager fortement dans la transition énergétique en englobant dans un même contrat l'ensemble de son patrimoine : 52 sites dont 25 collèges, 25 sites tertiaires comprenant notamment 1 musée et de nombreux sites historiques, 1 siège social, le tout sur 147 bâtiments pour un total de 169.000 m2 de surfaces chauffées.

De plus, ce type de contrat offre la possibilité d'associer dans un seul marché des prestations de conception-réalisation à des prestations d'exploitation-maintenance afin de remplir des objectifs chiffrés de performance.