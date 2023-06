Spie accompagne la Communauté d'Agglomération de Pau Béarn Pyrénées via un contrat de performance énergétique

(Boursier.com) — SPIE Facilities, filiale de SPIE France, spécialiste de la maintenance des bâtiments et du facility management sur l'ensemble du territoire national, annonce le renouvellement de sa collaboration avec la Communauté d'Agglomération de Pau Béarn Pyrénées (CAPBP).

Dans le cadre d'un nouveau Marché Public de Performance Énergétique, SPIE Facilities s'est vu confier l'exploitation et la digitalisation des bâtiments de la CAPBP, avec pour objectif une réduction de plus de 20% de ses consommations d'énergie d'ici à 2028. Cette collaboration illustre l'engagement historique de SPIE Facilities pour une utilisation plus rationnelle des énergies dans l'exploitation des bâtiments de ses clients, notamment par le biais de contrats de performance énergétique (CPE).