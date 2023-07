Spie : accompagne Clermont Auvergne Métropole dans sa stratégie numérique

(Boursier.com) — Spie ICS, entreprise de services numériques de Spie France, conseille Clermont Auvergne Métropole dans la définition de sa stratégie Numérique Responsable (NR), avec pour objectif une transformation de ses pratiques et du territoire. La mission de SPIE ICS, débutée en février 2023, consiste à réaliser un diagnostic de maturité NR à 360 degrés, pour établir une première feuille de route et mobiliser les parties prenantes.

Clermont Auvergne Métropole, qui compte près de 300.000 habitants, fait de la transition écologique une priorité et a choisi le numérique comme l'un des leviers de réduction de son empreinte carbone. Dans ce cadre, elle souhaite non seulement positionner sa Direction des Usages Numériques comme le moteur de sa transition Numérique Responsable, mais aussi évaluer sa maturité et intensifier ses initiatives. Spie ICS aura à structurer la démarche sur le long terme pour accompagner le territoire vers des usages numériques moins carbonés.

Cet engagement de Clermont Auvergne Métropole s'inscrit dans le cadre des objectifs fixés par la loi REEN (Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique) de 2021. Cette dernière invite les communes et intercommunalités de plus de 50.000 habitants à élaborer une stratégie Numérique Responsable à partir de 2025.