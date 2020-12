Spie a installé la première station de charge du réseau Metropolis à Rueil-Malmaison

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — SPIE CityNetworks, filiale française du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, dédiée à l'aménagement des villes et des territoires, aux réseaux d'énergie et numériques, et aux infrastructures de transport et de mobilité, a installé la première station de charge du réseau Metropolis, à Rueil-Malmaison. Composée de 6 points de charge pour véhicules électriques, cette installation s'inscrit dans le cadre du projet de réutilisation des bornes Autolib', avec des équipements adaptés aux nouveaux véhicules électriques, porté par la Métropole du Grand Paris. D'ici 2022, l'objectif de ce projet est de mettre à disposition des franciliens un solide réseau de points de charge pour favoriser le développement d'une mobilité plus respectueuse de l'environnement.

"Metropolis" : pour une mobilité plus propre en Ile-de-France

"Metropolis" est le nouveau service de charge pour véhicules électriques de la Métropole du Grand Paris (hors Paris). Dans le cadre de ce projet, SPIE CityNetworks est en charge d'installer, de maintenir et d'exploiter plus de 5.000 points de charge dont plus de 250 dédiés à la recharge rapide. Ce projet va permettre de réutiliser les anciennes stations Autolib' et de créer de nouvelles stations de charge, en proposant un service adapté aux usages.

SIIT (Société pour l'Investissement dans les Infrastructures des Territoires), E-Totem et SPIE CityNetworks, acteurs majeurs des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, ont conçu une offre au service de l'ambition du territoire en matière de mobilité électrique, spécifiquement adaptée aux besoins de chaque commune de la métropole. L'offre Metropolis est conçue pour répondre à l'ensemble des attentes et usages, actuels et futurs, des conducteurs de véhicules électriques.

Metropolis finance l'investissement. Les communes décident, en lien avec Metropolis, de l'emplacement des stations et du choix d'infrastructures de recharge dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public. Elles bénéficient en retour de redevances sur l'installation et l'exploitation du service.

Le service offre un choix entre trois puissances de charge, pour s'adapter aux différents usages :

-Metropolis Proximité : 3 à 7 kW

-Metropolis Citadine : 7 à 22 kW

-Metropolis Express : 50 à 150 kW

SPIE CityNetworks apporte son expérience acquise dans l'exploitation de plus de 3.000 points de charge. La filiale de SPIE et ses partenaires proposent une expérience utilisateurs fluide et un service accessible à tous : tarification simplifiée, application mobile dédiée, accès au service avec ou sans abonnement, paiement des recharges en CB sans contact, service clients avec des équipes basées en France disponibles 24h/24, 7j/7, interopérabilité.

Le service de recharge Metropolis s'adresse aux particuliers et aux professionnels, utilisateurs de véhicules électriques, ainsi qu'aux autres solutions de mobilité électrique (2 roues et trottinettes électriques), et contribue à la transition énergétique du territoire et à l'amélioration de la qualité des espaces publics.

Une première étape réussie à Rueil-Malmaison

La première station "Metropolis" a vu le jour au 2 avenue Albert 1er à Rueil-Malmaison. Les Ruellois peuvent tester gratuitement les 6 points de charge de la station jusqu'à fin décembre 2020.

Huit autres stations sont déjà en cours de déploiement, et au terme de ces premiers déploiements, un réseau de 19 stations couvrira le territoire de la commune.

"Nous sommes fiers de voir ce projet de mobilité électrique se concrétiser et remercions la commune de Rueil-Malmaison et la Métropole du Grand Paris pour leur confiance. Ce projet contribuera à mettre en oeuvre l'ambition du plan France Relance quant aux 100.000 points de charge à déployer d'ici à fin 2021. En outre, il présente des avancées remarquables dans le domaine de l'électromobilité, telles que l'adaptation de la puissance de charge délivrée en fonction de la demande de l'utilisateur. Ce projet illustre parfaitement la dynamique vertueuse de la collaboration entre les partenaires publics et privés, au service de la performance et de l'attractivité du territoire, pour une meilleure qualité de vie des citoyens", conclut Marie-Pierre Maccario, directrice opérationnelle Transport & Mobilité au sein de SPIE CityNetworks.