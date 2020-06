Spie : à contre-tendance

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — Spie redonne de 3% à 14,50 euros ce vendredi, alors que parmi les derniers avis de brokers, Kepler Cheuvreux a dégradé le dossier à 'conserver' avec un cours cible maintenu à 15 euros. La production consolidée s'est établie à 1.597,3 millions d'euros au T1 2020, en hausse de 2,7% par rapport au T1 2019. La croissance organique a affiché une certaine résilience compte tenu du contexte troublé, à -0,2%.

L'EBITA du Groupe s'est élevé à 58,4 millions d'euros, en progression de 2,6%, mais la marge d'EBITA est restée stable à 3,7%. L'amélioration enregistrée dans le segment North-Western Europe a compensé une baisse en France, liée aux premiers impacts de la crise du Covid-19.

La liquidité du Groupe au début de l'année 2020 était très élevée, excédant 1,4 milliard d'euros, dont 867 millions d'euros de trésorerie nette et une ligne de crédit revolving non tirée de 600 millions d'euros. Cette ligne de crédit revolving a été intégralement tirée à titre préventif en mars. Le groupe n'a aucune échéance de dette avant 2023.. Par ailleurs, la dette bancaire de SPIE est soumise à un covenant, mesuré uniquement en fin d'année et portant sur un ratio de levier financier inférieur ou égal à 4x (pour référence, le levier financier de SPIE à fin décembre 2019 était de 2,7x).