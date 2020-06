Spéculations sur Dell et VMware, les titres bondissent

(Boursier.com) — Les titres de Dell Technologies et de sa filiale VMware se sont envolés respectivement de 18% et de 8,9% mardi dans les cotations post-séance à Wall Street, après des informations du 'Wall Street Journal'.

Selon le site du quotidien économique américain, le fabricant d'ordinateurs Dell étudie ses options concernant sa participation de 81% dans le capital de WMware, spécialiste des logiciels de virtualisation. Parmi ces options, le groupe informatique pourrait soit céder cette part, soit au contraire racheter le solde des titres et retirer VMware de la cote.

Toutefois, cette réflexion est à un stade initial et aucune décision n'est imminente, a ajouté le 'WSJ'. La presse avait déjà fait état au printemps 2018 d'un projet de fusion entre Dell et sa filiale considérée comme sa pépite. Le 28 décembre 2018, Dell avait fait son retour en Bourse après 5 ans d'absence en proposant des actions Dell aux détenteurs des actions-reflets de VMware (des titres sans droit de vote et indexés sur le cours de VMware).