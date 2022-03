Spéculation : les "meme stocks" de retour à Wall Street !

(Boursier.com) — Alors que les investisseurs boursiers ont les yeux rivés vers l'inflation, la hausse des taux et les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale, un autre segment de la cote, celui des "actions mème", s'est brusquement réveillé depuis deux semaines à Wall Street.

Ainsi, le cours du distributeur de jeux vidéos GameStop s'est envolé de 136% depuis le 14 mars, tandis que celui de l'exploitant de salles de cinéma AMC Entertainment a flambé de 122% sur la même période.

Les "actions mème", portées par des vagues spéculatives gonflées par des actionnaires actifs sur les réseaux sociaux ont fait parler d'elles début 2021 lorsque leurs valeurs avaient été multipliées de façon exponentielle, avant de reperdre une partie de leurs gains.

GameStop et AMC Entertainment se sont donc brusquement réveillées depuis la mi-mars. Le premier a été propulsé après l'annonce de la montée au capital de son président Ryan Cohen, qui a porté sa participation à près de 12% du capital du groupe. Quant à AMC, la direction a déclenché l'euphorie en annonçant le 15 septembre avoir acquis une participation de 22% dans... une petite société minière américaine, Hycroft Mining Holding, qui exploite des gisements d'or et d'argent dans le Nevada. Le titre Hycroft est d'ailleurs immédiatement devenu à son tour une "action mème", doublant de valeur depuis cette annonce.

Créer des élans ou surfer sur des tendances existantes

Le mème (du grec : imiter) est un concept ou une idée qui se propage rapidement au moyen d'internet. Les "actions mème" sont ainsi promues par des actionnaires présents sur des forums boursiers, dont le plus connu est WallStreetBets sur le réseau social Reddit, qui revendique près de 12 millions de membres. En quête de fortune rapide et d'émotions fortes, ces spéculateurs tentent de créer des élans en faveur de certains titres, ou de surfer sur des tendances existantes, se souciant peu des fondamentaux financiers des entreprises, souvent des valeurs moyennes en difficulté, délaissées par les investisseurs plus "classiques".

Parmi les nombreux titres qui passionnent, ou ont passionné, les petits porteurs de WallStreetBets figurent notamment BlackBerry, Bed Bath & Beyond, SunPower ou encore les constructeurs de véhicules électriques Nio et Rivian. Mais sur la durée, GameStop et AMC Entertainement restent les plus emblématiques de ces "meme stocks", et leurs directions ont profité de l'engouement des WallStreetBets pour lever des fonds via de substantielles augmentations de capital, ce qui leur permet aujourd'hui d'envisager un retournement positif de leur situation financière.