Spéculation : Gamestop propulsé par une bataille de traders !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Depuis plusieurs années, Gamestop, une chaîne américaine de magasins de distribution de jeux vidéo, n'en mène pas large face à la concurrence accrue des jeux en streaming... Le groupe américain (qui possède notamment Micromania en France) affiche des pertes depuis 2018, et malgré un bond de ses ventes en ligne en 2020, il ne devrait pas retrouver les bénéfices avant 2023, selon les analystes.

Et pourtant... Le titre a connu ce derniers jours une folle flambée à Wall Street ! Gamestop s'est retrouvé au coeur d'une épique bataille entre "day traders" et vendeurs à découvert, qui a porté le titre de moins de 20$ le 1er janvier à... 159$ ce lundi en séance, avant de retomber à 76,79$ en clôture. Il a tout de même bondi de 18% lundi, après +51% vendredi, et a été multiplié par plus de 4 depuis le début de l'année.

Auparavant, le titre avait stagné entre 3,5 et 4,5$ depuis début 2019, puis s'était déjà brusquement réveillé en 2020, pour atteindre 18,84$ le 31 décembre.

Le "short seller" Citron Research pris à revers

A l'origine de ces montagnes russes, figure une note de l'analyste et fondateur du cabinet Citron Research, Andrew Left, spécialisé dans les recommandations de ventes à découvert. Left a ainsi étrillé Gamestop et a appelé à vendre le titre à découvert ("shorter").

Or, il ignorait sans doute que Gamestop, malgré ses difficultés financières, possède un fan club très motivé, des "day traders", réunis sur le fil boursier du réseau social Reddit, devenu ces derniers mois le repère des spéculateurs particuliers en quête de fortune et d'émotions fortes.

Réseau social de petits porteurs audacieux

Face à l'attaque lancée par Citron Research, ces boursicoteurs non-professionnels ont réagi en se concertant pour acheter des titres, et ont fait grimper le cours, prenant à revers les "short sellers"... Tant et si bien que les acheteurs l'ont emporté et que les vendeurs à découvert ont été forcés de se racheter en panique. En pariant sur la baisse du cours, ils auraient ainsi perdu 3,3 milliards de dollars depuis le début de l'année, selon les calculs du cabinet S3 Partners.

C'est la première fois que des investisseurs particuliers, dont les moyens financiers sont réduits pris individuellement, parviennent ainsi à peser aussi lourdement face à des professionnels. Cet épisode illustre l'influence grandissante du fil "Wall Street Bets" (r/wallstreetbets) qui réunit environ 2 millions de boursicoteurs sur le réseau social Reddit et leur permet de se coordonner. Lundi soir, un modérateur expliquait cependant que le site était neutre et ne donnait jamais de consignes à ses utilisateurs.

Les fondamentaux de Gamestop restent sombres

La vente à découvert consiste à emprunter des titres afin de les vendre à un certain prix, dans le but de les racheter ensuite moins cher, en encaissant au passage la plus-value. Une technique qui permet de gagner gros, mais qui entraîne de très lourdes pertes si le titre monte au lieu de baisser...

Malgré l'ampleur de la récente spéculation, sur le plan des fondamentaux financiers, le titre Gamestop paraît désormais très surévalué... Le courtier Telsey a ainsi dégradé lundi la valeur de 'surperformance' à 'sous-performance'. L'objectif médian des analystes qui suivent la valeur à Wall Street est inférieur à 12$, ce qui fait ressortir une surévalution de plus de 80%...

La société, lourdement endettée, a dû fermer des centaines de boutiques et son modèle de développement est remis en cause par le streaming. La pandémie de coronavirus a encore réduit l'affluence dans les magasins physiques et même si les ventes en ligne de Gamestop ont bondi cette année, le groupe devrait afficher de lourdes pertes.