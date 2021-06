Spartoo veut débuter en Bourse du bon pied! Un dossier à jouer?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En 15 ans, les fondateurs de Spartoo, dont Boris Saragaglia, le PDG, ont créé le site internet offrant le plus large choix du secteur de la chaussure, avec 8.000 marques et 700.000 références, générant un trafic de 14 millions de visiteurs unique dans plus de 30 pays.