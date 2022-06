Spartoo : tout bon pour TOOBone !

(Boursier.com) — Spartoo , spécialiste de la vente d'articles de mode en ligne en Europe, a franchi la barre des 20 clients sur son offre TOOBone. Le service développé par Spartoo a doublé son nombre de clients depuis décembre 2021, date à laquelle le Groupe annonçait l'enregistrement de son dixième client. "Ce nouveau palier franchi s'inscrit dans la continuité du très bon démarrage enregistré par notre offre TooBone en 2021. Nous sommes très satisfaits de la confiance accordée par l'ensemble de ces professionnels qui traduit la maîtrise acquise de chaque levier de notre industrie. Nous comptons poursuivre cette dynamique de développement de nos services qui assurent une forte synergie avec notre activité BtoC via, notamment, l'amélioration en continu de notre offre et notre service client", déclare Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo.