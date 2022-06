Spartoo : TooPost dépasse les 150 clients

(Boursier.com) — Spartoo indique que 150 e-commerçants ont choisi son offre TooPost pour optimiser leur transport. L'activité de commissaire de transport TooPost fait partie intégrante de l'offre TOOBone. Elle contribue à optimiser le coût de transport des e-commerçants, en France et à l'international, grâce à l'expertise historique de Spartoo en terme d'organisation de l'acheminement des colis. Desservant une quinzaine de destinations en Europe tout en s'appuyant sur des relations privilégiées bâties avec plus de 20 postes locales, la filiale TooPost propose une prestation de transport de bout en bout, un savoir-faire lui permettant d'assurer aujourd'hui la livraison de plus de 4 millions de colis chaque année dont au moins 98% dans les délais indiqués.

Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo, commente : "Nous avons pour objectif avec notre filiale TooPost de faire bénéficier à nos clients de solutions de livraison clés en main, à même d'accroître leur volume de vente et la satisfaction de leurs clients tout en diminuant leurs coûts liés au transport. Fruit de notre savoir-faire unique des métiers du e-commerce, TooPost constitue la solution privilégiée pour le développement commercial d'une marque à l'international, notamment grâce au réseau que nous avons progressivement bâti en Europe avec les postes locales".