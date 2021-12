Spartoo : TOOBone accompagne la vente en ligne des pros de la mode

(Boursier.com) — Spartoo annonce la souscription de 10 marques de référence à son offre TOOBone. Lancé en 2021, TOOBone a pour vocation d'aider les entreprises à accélérer le développement de leur activité en ligne. Cette offre englobe plusieurs solutions capitalisant sur l'expertise acquise par Spartoo au fil de ses 15 années d'expérience dans la vente de chaussures et d'articles de mode, que ce soit dans la logistique, le transport et la digitalisation des points de vente physiques.

Représentant environ 9% du volume d'affaires de la société en 2020, cette gamme de services pour compte de tiers fonctionne en synergie avec l'offre aux consommateurs (B2C) et assure l'amélioration en continu de la qualité des services tout en permettant à Spartoo de réduire ses coûts unitaires, notamment de transport.

TOOBone englobe 4 services distincts et complémentaires :

- Fulfilment solutions, permettant aux marques et e-commerçants d'utiliser les infrastructures logistiques de Spartoo ;

- E-commerce, assurant aux partenaires de bénéficier de l'ensemble des services e-commerce développés par la société ;

- Digital Shops, déployant un logiciel de caisse permettant d'opérer et de digitaliser les points de vente physiques ; et

- Shipping solutions, consistant en une activité de commissaire de transport visant à réduire les coûts de transport des partenaires en France et à l'international.

Plusieurs acteurs et sites marchands de référence ont déjà opté pour cette offre, parmi lesquels Pataugas, Palladium et Oakwood.