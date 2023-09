(Boursier.com) — Spartoo , l'un des leaders de la vente d'articles de mode en ligne en Europe met en place de nombreuses actions pour protéger le pouvoir d'achat des Français, dans un contexte de forte inflation. A l'occasion de la rentrée, Spartoo renouvelle son bouclier anti-inflation, déjà lancé en septembre 2022. Se positionnant comme un acteur incontournable de lutte contre la hausse des prix, Spartoo, est l'une des premières enseignes à avoir lancé ce concept, et s'engage à rembourser 5 fois la différence si le consommateur trouve moins cher ailleurs. Ce bouclier anti-inflation s'étend à plus de 90 marques et 380 références, dont Converse, Dr Martens, Adidas et Timberland...