Spartoo primé

(Boursier.com) — Spartoo figure en première place du palmarès "livraison" au sein d'un classement de référence réalisé par le cabinet de conseil et de courtage ColisConsult. Cet audit analyse les pratiques de livraison de 535 sites e-commerce français classés au sein de 7 secteurs d'activités et 70 catégories de produits. Ces sites avaient auparavant été sélectionnés par le magazine Capital et l'institut Statista en tant que lauréats du palmarès 2021 des "meilleurs sites pour acheter sur internet". Les classements ont été effectués selon 16 critères liés au transport, définis par ColisConsult, tels que la lisibilité des conditions de livraison, la compétitivité des tarifs ou encore l'étendue des solutions de livraison.

Spartoo se classe au premier rang en termes de qualité de livraison au sein de la catégorie "chaussures multimarques", affichant un score de 8,11/10. La notation du Groupe se situe également au-dessus de la note moyenne du secteur "Mode & accessoires", qui s'établit à 7,34.