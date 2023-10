Spartoo : pas encore gagné ?

(Boursier.com) — Spartoo recule de 4,4% à 0,518 euro ce mardi, alors que le groupe a annoncé une bonne résilience du volume d'affaires qui s'établit à 101,6 ME pour un chiffre d'affaires quasi-stable à 72,9 ME au S1. L'EBITDA ajusté est proche de l'équilibre, en amélioration de +2,8 ME vs le S1 2022. Le Cash-flow opérationnel amélioré est de 7 ME vs le S1 2022 grâce à la gestion optimisée des investissements marketing et des stocks. La croissance des marques propriétaires est de +12% vs S1 2022. La croissance de 37% des activités magasins et corners vs le S1 2022 est aussi à souligner... Oddo BHF a malgré tout abaissé la mire de 1 à 0,80 euro sur la valeur.

"Notre stratégie centrée sur l'excellence du service client et sur un développement équilibré entre nos marques propriétaires et les marques internationales, entre la complémentarité online et offline ainsi que sur une présence importante à l'international nous assure une résilience tangible dans le contexte actuel. Nous visons pour l'exercice 2023 un free cash-flow positif malgré une rentrée scolaire qui s'est avérée compliquée" a commenté de son côté Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo.