Spartoo ouvre son capital à ses collaborateurs

(Boursier.com) — Spartoo , un des leaders de la vente d'articles de mode en ligne en Europe, annonce avoir mis en place, dans le cadre de son Plan d'Épargne Groupe (PEG), un dispositif d'actionnariat salarié afin de donner l'opportunité à ses collaborateurs de renforcer leur association au développement de la Société.

Spartoo a offert la possibilité à ses salariés d'investir dans le Fonds Commun de Placement d'Entreprise (FCPE) "Spartoo Team Alpha", composé jusqu'à 100% en actions Spartoo. L'opération s'est déroulée du 6 au 20 avril et a permis à plus de 50 salariés de devenir actionnaire, soit environ 13% des effectifs, par voie d'augmentation de capital.

Boris Saragaglia, co-fondateur et Président-Directeur Général de Spartoo, déclare : "Après l'introduction en bourse réalisée avec succès en juillet 2021, nous sommes fiers d'ouvrir notre capital à l'ensemble des collaborateurs afin de partager la valeur créée et forger un esprit entrepreneurial au service des clients ! Un focus client positionné au coeur de la stratégie et ayant déjà fait ses preuves, comme l'illustre la distinction, pour la deuxième fois, par le magazine Capital, premier magazine économique français, qui a élu Spartoo meilleur site de vente en ligne en 2022."

Prochaine publication financière : Volume d'affaires et résultats semestriels 2022, le 3 octobre 2022 après clôture des marchés.