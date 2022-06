Spartoo : offre ferme pour une prise de participation minoritaire au capital de SAAJ

(Boursier.com) — Spartoo , un des leaders de la vente d'articles de mode en ligne en Europe, annonce avoir signé une offre ferme avec la marque SAAJ PARIS pour une prise de participation minoritaire via notamment une augmentation de capital pour accompagner son développement.

SAAJ est une marque digital native à forte croissance, créée en 2016 par Maelys et Jérémy. Elle se distingue par des créations originales entièrement dessinées et conçues à Paris, au sein de l'atelier de la marque, et un mode de production responsable avant-gardiste.

Ainsi, en plus d'utiliser des matières premières éco-responsables, la très grande majorité des collections SAAJ sont fabriquées en France, dans leur propre unité de production, en accord avec l'engagement de la marque en faveur du savoir-faire français, de la juste rémunération des artisans et de l'écologie. Un positionnement qui permet d'ajuster la production en fonction de la demande réelle, de limiter les stocks et les transports de marchandises, et enfin de maximiser l'utilisation des ressources. C'est notamment dans ce cadre qu'a été lancée la démarche "upcycling" qui consiste à proposer, en lieu et place des éternelles soldes, des pièces à succès dans des tissus en fin de production et à prix modéré.

Cet investissement permettra à la marque SAAJ d'accélérer son développement en capitalisant sur la forte demande émanant de nouveaux profils de consommateurs à la recherche de créations authentiques et responsables à un prix juste.