Spartoo : nomination

(Boursier.com) — Spartoo , un des leaders de la vente d'articles de mode en ligne en Europe, annonce la nomination d'Aymeric Moser en qualité de Directeur Général Délégué, tout en conservant ses fonctions de Directeur Marketing au sein du Groupe.

Aymeric Moser a rejoint Spartoo en 2008 en qualité de Directeur Marketing. Ses responsabilités au sein du Groupe se sont développées ces 15 dernières années et il est actuellement chargé du développement des activités online sur plus de 25 pays. Il est titulaire d'un Master de la Montpellier Business School et de l'université de Southern Denmark.

Prochaine publication financière : Volume d'affaires et résultats semestriels 2022, le 3 octobre 2022 après clôture des marchés.