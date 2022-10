Spartoo : les comptes virent au rouge, le titre aussi

(Boursier.com) — A contre-courant, et dans de gros volumes, Spartoo décroche de près de 5% à 1,24 euro au lendemain de son point semestriel, marqué par des résultats tombés dans le rouge. Le groupe de vente en ligne a enregistré sur les six premiers mois de l'année un Ebitda ajusté de -3,1 ME contre +2,7 ME un an plus tôt, pour un volume d'affaires de 104,3 ME, en baisse de -1,6%. Le résultat net consolidé ressort à -4,6 ME (-0,25 euro de BPA) contre 1 ME de bénéfice un an plus auparavant. Si Spartoo n'échappe pas au ralentissement de la consommation, le groupe a également été pénalisé par de gros investissements publicitaires qui n'ont pas porté leurs fruits, ou du moins pas assez.

Prenant acte de ces résultats, Oddo BHF dégrade le titre à 'neutre' et coupe son objectif de 5,5 à 1,5 euro. Les 18 prochains mois risquent d'être compliqués pour Spartoo avec un fort ralentissement de la consommation attendue (les marchés de la mode et de la chaussure sont en première ligne), une inflation des salaires et des coûts qui devrait pénaliser les marges, des stocks importants chez l'ensemble des acteurs ce qui pourrait accentuer la pression concurrentielle et enfin une taille critique encore lointaine. L'analyste préfère ainsi rester à l'écart du dossier à court terme qui pourrait, selon lui, être sujet à de potentielles révisions baissières en fonction de l'environnement de consommation.