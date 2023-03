Spartoo : les comptes virent au rouge en 2022

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2022, le volume d'affaires de Spartoo s'est élevé à 209,6 millions d'euros, soit -1,9% par rapport à 2021, où le volume d'affaires atteignait 213,7 ME.

La marge commerciale s'établit à 62,6 ME sur la période, soit 42% du chiffre d'affaires (43% en 2021).

Après avoir enregistré une perte de -3,1 ME au 1er semestre, notamment du fait d'un investissement marketing de 3,3 ME en télévision, l'Ebitda ajusté du Groupe ressort positif à 1,9 ME au 2e semestre, limitant la perte sur l'année à -1,2 ME, soit -0,8% du chiffre d'affaires.

Le résultat net consolidé ressort à -4,6 ME (+1,5 ME en 2021).

Au 31 décembre 2022, Spartoo disposait d'une trésorerie de 9,4 ME. La dette nette s'établit à 14,9 ME au 31 décembre 2022 (-8,7 ME un an auparavant).

Le flux opérationnel de trésorerie de l'année a été impacté par un besoin en fonds de roulement en augmentation lié à la croissance du stock pour 13,6 ME, avec un volume en hausse et un prix unitaire de +10% (inflation des prix à l'achat), aux créances clients en progression pour 1,5 ME et aux variations des autres créances et dettes d'exploitation, principalement liées à la saisonnalité de l'activité, pour 3,4 ME.