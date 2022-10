Spartoo : la marge se tasse au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, le volume d'affaires de Spartoo s'est élevé à 104,3 millions d'euros, en baisse de -1,6% par rapport à la même période l'an dernier (106 ME).

La marge commerciale s'établit à 30,6 ME sur la période, en baisse de -3% par rapport 1er semestre 2021, soit un taux de 41,4% en pourcentage du chiffre d'affaires (42,4% au 1er semestre 2021).

Après prise en compte d'un investissement marketing de 3,3 ME en télévision afin de développer la notoriété de Spartoo et l'augmentation des investissements online pour acquérir de nouveaux clients, conformément au plan de développement, l'Ebitda ajusté du Groupe ressort à -3,1 ME (2,7 ME l'an dernier à la même période).

Le résultat net consolidé de Spartoo sur la période est une perte de -4,6 ME (-0,25 euro de BPA) contre 1 ME de bénéfice un an plus tôt (0,07 euro de BPA).

Au 30 juin 2022, Spartoo disposait d'une trésorerie de 26 ME et faisant ressortir une situation d'endettement net de -0,6 ME (9,3 MEUR au 30 juin 2021). Le 'gearing' (endettement net/capitaux propres) qui est négatif à -1,8%, témoigne également de la solidité de la structure financière de Spartoo.