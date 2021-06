Spartoo : l'offre débute, dans le cadre de son introduction!

(Boursier.com) — C 'est sur Euronext Growth que Spartoo va faire son introduction en Bourse de Paris. L'offre de titres se terminera le 1er juillet pour les particuliers. La fourchette indicative de prix est comprise entre 6,53 et 7,22 Euros par action.

L'augmentation de capital prévue, correspond à un montant de 25 millions d'euros. Auquel s'ajoute un certain nombre de cessions par Sofina, A PLUS Finance, Highland Capital Partners, Endeavour II LP, Trocadéro 2015 LP, FIPS Tech Growth Secondary, DES Holding V LLC Denis Chavanis, DCH Invest, Florence Pierre, Boris Saragaglia, Jérémie Touchard et Paul Lorne. Les cessions par les actionnaires fondateurs, se montent à 3,7 millions d'euros et par les actionnaires financiers, cédants en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, se montent à 4,3 millions d'euros.

Le montant total de l'opération sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix ressort à 33,1 millions d'euros en cas d'exercice des clauses d'extension et de surallocation.

Des engagements de souscription de Financière Arbevel et Amiral Gestion, respectivement à hauteur de 4 et 6 millions d'euros, sont enregistrés, soit un total de 30% du montant total de l'opération.

Spartoo revendique 12 ans de croissance ininterrompue et génération d'un EBITDA positif depuis 2014. Et a pour objectif d'atteindre une croissance moyenne supérieure à 15% par an minimum entre 2021 et 2024 et une marge d'EBITDA d'environ 7% en 2024. A fin 2021, le groupe envisage d'atteindre une croissance de son volume d'affaires supérieure à 10% par rapport à 2020 (le groupe anticipe pour le 1er trimestre 2021 une croissance de son volume d'affaires supérieure à 30% par rapport au 1er trimestre 2020).